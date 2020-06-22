22 Июнь 2020 2020-06-22T06:52:35+03:00

Водителей автобусов и такси в Хабаровске без масок выявили в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

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В Хабаровске за нарушения масочного режима на общественном транспорте составили девять административных протоколов. Таков итог рейдов, которые провели на минувших выходных. Проверки проводят силами специалистов городского управления промышленности, транспорта, связи администрации города, полиции и ГИБДД.

- Всего проверили 47 единиц пассажирского транспорта: 39 автобусов и восемь такси. В том числе составили протокола на водителей автобусов, по одному на водителя такси и пассажира автобуса. При этом у всех водителей и пассажиров есть маски, но надевают их далеко не все, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отметили, что принимаемые меры направлены на сохранение безопасности жителей города. Однако у горожан есть другие вопросы относительно этих мер, например, цены на маски, которые местами могут достигать 40 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU