В ЕАО наладят производство масок

22 Июнь 2020 2020-06-22T07:25:09+03:00

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В Еврейской автономии наладят производство масок. Предполагается, что работать будут в рамках создания биомедицинского кластера на территории опережающего развития «Амуро-Хинганская». В частности речь идет не только об удовлетворении спроса на продукцию, но и развитии в регионе промышленности и трудоустройстве людей.

- За основу взяли опыт, который реализован на Урале. Там сегодня высокотехнологичное производство. В области собираются начать с изготовления простых изделий, которые не требуют большого потребления электричества и газа, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Производство масок станет первым проектом. Оборудование уже везут в регион, а пока готовят площадку для работы, юрлицо оформляет необходимые документы. Отметим, что трудоустроить на этом производстве собираются 30 человек. В планах также освоить изготовление шприц-ручек для инсулина.

ИСТОЧНИК KP.RU