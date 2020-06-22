2020-06-22T07:39:48+03:00
Общество

В Хабаровском крае будет неделя грозовых дождей

Непогода придет вместе с антициклоном, влияние которого распространится в Охотском море
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае будет неделя грозовых дождейВ Хабаровском крае будет неделя грозовых дождейФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Дождливую неделю спрогнозировали в Хабаровском крае. Синоптики объясняют непогоду влиянием антициклона в Охотском море. Пока жителям региона придется запастись терпением, ведь непогода продержится вплоть до выходных.

- Согласно прогнозам, грозовые ливни пройдут в крае с 24 по 26 июня. Осадки ожидаются преимущественно в южных районах края, но частично они заденут и Хабаровский район. Температура ночью будет +9 +14 градусов, днем +17 +22 градуса. Это примерно на пять градусов ниже, чем в среднем в июне, - рассказали в Дальневосточном УГМС.

Отметим также, что погоду задает северо-восточный ветер, который несет холодные воздушные массы. Когда он сменится на юго-западный, в регион придет долгожданное тепло. К слову, обильные осадки, по прогнозам специалистов, не спровоцируют опасные гидрологические явления в регионе. На Амуре у Хабаровска в течение двух суток уровень воды останется без изменений – 155 см.

ИСТОЧНИК KP.RU

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