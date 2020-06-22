В Хабаровском крае возложили цветы к мемориалам

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:40:14+03:00

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В Хабаровском крае проходят мероприятия ко Дню Памяти и Скорби. Так, в Хабаровском театре драмы организовали онлайн-концерт, в краевой столице и Комсомольске -на- Амуре прошли церемонии возложения цветов к мемориалам.

- В Хабаровске церемония прошла на площади Славы сразу после Всероссийской акции «Свеча памяти». Участники события возложили венок и цветы к Вечному огню и почтили подвиг воинов-освободителей, не вернувшихся с полей сражений, минутой молчания, - рассказали в пресс- службе краевого правительства.

В Комсомольске -на- Амуре возложили цветы к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне. Среди участников были горожане, мэр Александр Жорник, председатель городской Думы Владимир Гинзбург, командование комсомольского местного гарнизона, представители общественных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU