2020-06-22T08:39:27+03:00
Общество

В Хабаровске упростили открытие летних веранд при кафе и ресторанах

Сроки оформления стали меньше
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске упростили открытие летних веранд при кафе и ресторанахВ Хабаровске упростили открытие летних веранд при кафе и ресторанахФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Хабаровске упростили порядок оформления открытия летних веранд при кафе и ресторанах. Речь идет о сокращении сроков оформления. Об этом в минувшую пятницу сообщил начальник городского управления торговли, питания и бытового обслуживания Олег Тен.

- Заявления на открытие сезонных уличных площадок принимают в городской администрации. Подавших заявку ранее с понедельника будут приглашать в мэрию в заранее оговоренное время. Потом обследуют веранды на соответствие требованиям безопасности, продиктованным пандемией COVID-19. По окончании проверки предпринимателям выдадут акты приемки, - рассказали в городской администрации.

По новому упрощенному порядку есть возможность получить разрешение на открытие летней веранды без участия в конкурсе. Плюс ко всему рестораторов освободят от платы за размещение объекта на весь сезон. Эта льгота распространяется на тех, кто получил разрешение по итогам ежегодного конкурса, проведенного в марте, и на тех, кто сделает это сейчас - в упрощенном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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