Ассоциация музеев Хабаровского края пополнилась музеем энергетики ДГК

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:26:04+03:00

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Музей энергетики имени В. П. Божедомова АО «ДГК» (входит в группу ПАО «РусГидро») стал первым корпоративным музеем среди членов некоммерческой организации «Ассоциация музеев Хабаровского края» (АМХК).

- Мы видим в этом серьезный потенциал. Больше людей смогут познакомиться с историей и современностью большой энергетики за счет участия нашего музея в крупных межмузейных проектах, - уверена Татьяна Вороная, заместитель генерального директора АО «ДГК». - За десять лет с момента открытия Дальневосточной генерирующей компанией музея энергетики в Хабаровске в этом направлении было сделано немало, появился свой посетитель и признание в профессиональной среде. Настало время развиваться дальше.

В ассоциацию входят семнадцать культурных учреждений из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Николаевска-на-Амуре, Советской Гавани, Ванино, Чегдомына, Бикина, Вяземского, Ургала и других районов края. Это государственные краеведческие музеи разных уровней, один музей изобразительных искусств, два научно-технических музея, один частный и один ведомственный.

- Музеи отличаются по статусу и обладают разными возможностями, но каждый хранит уникальные коллекции, имеет свой неповторимый характер, в них трудятся прекрасные специалисты, - рассказала президент АМХК Нина Маркова. - Объединив наши ресурсы и творческий потенциал, с помощью альтернативного финансирования мы реализуем совместные просветительские, инклюзивные и образовательные проекты, которые позволят обеспечить максимальную доступность историко-культурного наследия, сохраняемого музеями.

Ассоциация как НКО имеет право участвовать в грантовых конкурсах различных фондов. Это очень важный момент для музеев. Осенью 2020 года на средства первого выигранного гранта организация проведет семинар для музейщиков - «Виртуальное краеведение». Участвуя в этом семинаре, музей энергетики имени В.П. Божедомова сможет принять посетителей даже будучи физически закрытым для них.