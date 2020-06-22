2020-06-22T10:01:02+03:00
Общество

Акция «Свеча памяти» прошла в Хабаровском крае

Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби - дню, когда началась Великая Отечественная война
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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От имени депутатов Ирина Зикунова пожелала всем ныне живущим никогда не забывать подвиг советского народаОт имени депутатов Ирина Зикунова пожелала всем ныне живущим никогда не забывать подвиг советского народаФото: Законодательная дума Хабаровского края
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Спикер регионального парламента Ирина Зикунова, члены Молодежной общественной палаты при Законодательной думе Хабаровского края в День памяти и скорби приняли участие в акции «Свеча памяти» у Вечного огня. Участники минутой молчания почтили память о погибших воинах, зажгли свечи и возложили цветы к мемориалу.

22 июня - одна из самых трагических и печальных дат для всех граждан нашей страны. В этот день 79 лет назад грянула самая жестокая и кровопролитная Великая Отечественная война, которая принесла неисчислимые беды и унесла миллионы жизней наших соотечественников. В память о воинах возле Спасо-Преображенского кафедрального собора прошла литургия по погибшим.

- Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни отстоял нашу родную землю и подарил счастливое мирное будущее своим детям, - обратилась Ирина Зикунова к жителям края. - Память о тех, кто долгие трудные годы приближал Победу на полях сражений, погиб в фашистских лагерях, умер от голода и ран в госпиталях, своим трудом помогал фронту, мы бережно передаем нашим потомкам.

Спикер подчеркнула, что быть достойными памяти своих дедов, сохранять в себе лучшие черты нашего народа, его стойкость, безграничную веру в добро, отвагу, терпение и величайшую ответственность за мир - это наша большая общая задача.

- Бессмертный полк героев, всех, кто пережил то страшное время, постоянно пополняется новыми именами. Активисты продолжают по крупицам собирать новые факты, воссоздавать историю тех лет и пополнять памятный список участников Великой Отечественной войны, - сказала Ирина Валериевна. - Наш общий священный долг - не допустить повторения трагедии, искажения исторической правды, мы должны воспитывать у молодежи России чувство гордости и благодарности великому поколению победителей. Мужество и стойкость советского народа должны вечно оставаться в нашей памяти.

Ветеранам, труженикам тыла и всем жителям края Ирина Зикунова от имени депутатов краевой думы пожелала здоровья, долголетия, тепла и заботы в семьях, чистого мирного неба над головой.

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