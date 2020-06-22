Минизоопарк в Хабаровске просит о помощи

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:23:59+03:00

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Минизоопарк «Лапушки» из-за коронавируса оказался в очень тяжелом положении. Если силами неравнодушных людей за время самоизоляции как-то удавалось собирать еду для питомцев, то вопросы с арендной платой со временем стали большой проблемой.

- Мы вынуждены были съехать из ТЦ «Энергоплаза», так как долг за аренду превышает не одну сотню тысяч рублей. Просим вас о помощи, кто чем может: финансово, взять под опеку животное, купить билетик на потом, купить подарочный сертификат, принести лапушкам еды, - рассказали сотрудники зоосада.

Поучаствовать в судьбе животных может каждый, и любая помощь для сотрудников зоосада и их подопечных бесценна. Реквизиты для перевода денег опубликованы в аккаунте зоосада «Лапушки» в Instagram. Не оставайтесь в стороне, ситуация со временем выправится, но сейчас животным очень нужна поддержка.

ИСТОЧНИК KP.RU