С поезда «Комсомольск-Тында» сняли пассажира с наркотиками в виде сигарет
В поезде «Комсомольск - Тында» задержали пассажира с наркотиками. По предварительным данным, 29-летний комсомольчанин пытался провезти запрещенные вещества, которые предварительно вручную скрутил в сигареты.
- Синтетический наркотик обнаружили во время личного досмотра сотрудники транспортной полиции. Всего у фигуранта нашли и изъяли четыре сигареты ручной скрутки. По данным экспертизы, растительная масса в сигаретах - это смесь табака и наркотического средства N-метилэфедрон в значительном размере, - рассказали в пресс- службе УТ МВД России по ДФО.
На пассажира завели уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств. Максимально возможное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до трех лет. На время разбирательства подозреваемый будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU