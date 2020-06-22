2020-06-22T11:19:41+03:00
Общество

В больнице Верхнебуреинского района сняли карантин

Медучреждение начнет работать в штатном режиме 23 июня
Александр ШТААЛЬ
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В больнице Верхнебуреинского района сняли карантинВ больнице Верхнебуреинского района сняли карантинФото: Правительство Хабаровского края
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В больнице Верхнебуреинского района Хабаровского края сняли карантин. Напомним, ограничительные меры ввели в начале июня. Тогда 11 человек с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией нового типа санитарным бортом переправили в Хабаровск. Еще семь человек - пятеро медиков и двое пациентов больницы - остались в Верхнебуреинской ЦРБ, главный врач которой ушел на самоизоляцию.

- По данным на 22 июня у нас 14 выздоровевших, - рассказал Алексей Крупневский, первый заместитель главы района. - На сегодняшний день в районе увеличат количество рейдов по торговым точкам с целью проверки соблюдения масочного режима гражданами, наличия постов в торговых точках, где размещены дезинфицирующие средства.

Сергей Фургал в свою очередь заметил, что карантин в больнице - это весьма неприятная вещь. Особенно, если эта больница единственная в районе.

В больнице Верхнебуреинского района сняли карантин.Правительство Хабаровского края

ИСТОЧНИК KP.RU

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