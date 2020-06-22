В больнице Верхнебуреинского района сняли карантин
В больнице Верхнебуреинского района Хабаровского края сняли карантин. Напомним, ограничительные меры ввели в начале июня. Тогда 11 человек с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией нового типа санитарным бортом переправили в Хабаровск. Еще семь человек - пятеро медиков и двое пациентов больницы - остались в Верхнебуреинской ЦРБ, главный врач которой ушел на самоизоляцию.
- По данным на 22 июня у нас 14 выздоровевших, - рассказал Алексей Крупневский, первый заместитель главы района. - На сегодняшний день в районе увеличат количество рейдов по торговым точкам с целью проверки соблюдения масочного режима гражданами, наличия постов в торговых точках, где размещены дезинфицирующие средства.
Сергей Фургал в свою очередь заметил, что карантин в больнице - это весьма неприятная вещь. Особенно, если эта больница единственная в районе.
В больнице Верхнебуреинского района сняли карантин.Правительство Хабаровского края
ИСТОЧНИК KP.RU
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