В Хабаровском крае семьи с детьми смогут взять ипотеку по сниженной ставке

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:18:17+03:00

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Клиенты ВТБ, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок, при заключении договора ипотеки получат дисконт в 1 п.п. от базовой ставки. Программа, как уточнили в пресс-службе банка, стартовала 22 июня. Для рефинансирования кредитов других банков скидка составит 0,9 п.п.

- Новая программа ВТБ будет особенно выгодна для родителей с двумя и более детьми, которые выбрали квартиру на вторичном рынке недвижимости и не смогут воспользоваться условиями господдержки. Мы предлагаем свою самую низкую в базовой линейке ставку - 7,9% - не только на покупку нового жилья, но и на рефинансирование ипотеки другого банка. Эти условия позволят существенно снизить объем ежемесячных платежей для заемщиков, что крайне важно, когда в семье появляется еще один ребенок, - отметил Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» - вице-президент банка ВТБ.

Льготные условия действуют как при покупке «вторичек», так и новостроек (в том числе, если объект не подходит под условия господдержки). Ставка на весь срок кредита фиксирована. Подробные условия программы ищите на сайте ВТБ.