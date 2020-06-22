2020-06-22T11:18:17+03:00
Общество

В Хабаровском крае семьи с детьми смогут взять ипотеку по сниженной ставке

Банк ВТБ запускает собственную ипотечную программу, которая предусматривает скидки для родителей
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
Поделиться:
Программа ипотечного кредитования направлена на поддержку семей с детьмиПрограмма ипотечного кредитования направлена на поддержку семей с детьмиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Клиенты ВТБ, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок, при заключении договора ипотеки получат дисконт в 1 п.п. от базовой ставки. Программа, как уточнили в пресс-службе банка, стартовала 22 июня. Для рефинансирования кредитов других банков скидка составит 0,9 п.п.

- Новая программа ВТБ будет особенно выгодна для родителей с двумя и более детьми, которые выбрали квартиру на вторичном рынке недвижимости и не смогут воспользоваться условиями господдержки. Мы предлагаем свою самую низкую в базовой линейке ставку - 7,9% - не только на покупку нового жилья, но и на рефинансирование ипотеки другого банка. Эти условия позволят существенно снизить объем ежемесячных платежей для заемщиков, что крайне важно, когда в семье появляется еще один ребенок, - отметил Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» - вице-президент банка ВТБ.

Льготные условия действуют как при покупке «вторичек», так и новостроек (в том числе, если объект не подходит под условия господдержки). Ставка на весь срок кредита фиксирована. Подробные условия программы ищите на сайте ВТБ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В минобре Хабаровского края ответили, пойдут ли дети 1 сентября в школу
В больнице Верхнебуреинского района сняли карантин
С поезда «Комсомольск-Тында» сняли пассажира с наркотиками в виде сигарет
В Хабаровском крае семьи с детьми смогут взять ипотеку по сниженной ставке
Ассоциация музеев Хабаровского края пополнилась музеем энергетики ДГК
Минизоопарк в Хабаровске просит о помощи
Акция «Свеча памяти» прошла в Хабаровском крае
В Хабаровске упростили открытие летних веранд при кафе и ресторанах
В Хабаровском крае возложили цветы к мемориалам
В Хабаровском крае будет неделя грозовых дождей
В ЕАО наладят производство масок
Водителей автобусов и такси в Хабаровске без масок выявили в Хабаровске
Почта России доставит медали участникам полумарафона
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 22 июня 2020 года: лечение получают 68 пациентов
Памятник участникам Великой Отечественной войны привели в порядок в Хабаровске
С помощью Сбербанка жители Хабаровского края смогут больше узнать о построении карьеры
Микроавтобус с детьми ушел под воду под Хабаровском
В хабаровском театре организовали онлайн-концерт к 22 июня
В Хабаровском крае Масько Ивану Васильевичу посмертно присвоили звание «Почетный гражданин города»
В Еврейской автономии ЕГЭ сдадут 966 выпускников
Из Дома культуры в Хабаровском крае украли сумку с драгоценностями
«Свечу памяти» зажгут в Хабаровске
Обстановка в Хабаровске 22 июня 2020 года
Число выздоровевших от коронавируса в Хабаровском крае стремится к двум тысячам
Обстановка в Хабаровском крае на 22 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
На укусы клещей в Хабаровском крае пожаловались почти четыре тысячи человек
В Хабаровске изменят схему движения трамвая №1