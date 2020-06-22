22 Июнь 2020 2020-06-22T11:16:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае обсудили насущный вопрос, пойдут ли дети в школу 1 сентября в этом году. Министр образования и науки Виктория Хлебникова заявила на заседании опершатаба по борьбе с коронавирусом, что в образовательных учреждениях уже идет подготовка к учебному процессу.

В ответ на слова главы министерства Сергей Фургал добавил, что, скорее всего, школы начнут работать с учетом санитарных требований. Он также отметил, что уже сейчас надо получать отчеты о закупках дезинфицирующих средств, которые должны быть в помещениях. Глава региона также сказал, что уже сейчас нужно подумать о питании детей.

Виктория Хлебникова заметила, что рекомендации по поводу организации учебного процесса уже получены. Речь идет об изменении расписания, обучении детей в разных помещениях и об организации работы школ в целом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/786289" frameborder="0"></iframe> В минобре Хабаровского края ответили, пойдут ли дети 1 сентября в школу.Правительство Хабаровского края

ИСТОЧНИК KP.RU