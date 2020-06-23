2020-06-23T01:07:09+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае на 23 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

В регионе дождливо
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае на 23 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае на 23 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Сегодня, 23 июня, в Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах ожидаются дожди, местами сильные. В Хабаровске возможен небольшой дождь, температура ночью +8 +10, днем +17 +19, ветер северо-восточный 5-10 м/с. На юге края местами дожди, температура ночью +9 +14, днем +15 +22, ветер северо-восточный 7-12 м/с. В центральных районах местами дожди, температура ночью +4 +12, днем +8 +22, ветер северный, северо-восточный 3-12 м/с. На севере региона преимущественно без осадков, температура ночью +2 +10, днем +7 +18, ветер северо- восточный, восточный 5-10 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 16 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Прогноз на сутки предоставлен в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным регионального минздрава, на вечер 22 июня 2020 года в крае зафиксировали три тысячи 590 случаев заражения новым коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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