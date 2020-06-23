В Хабаровске 23 июня изменятся маршруты автобусов №№ 10, 25, 29К и 33

23 Июнь 2020 2020-06-22T15:37:01+03:00

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В Хабаровске 23 июня изменят маршруты движения автобусов №№ 10, 25, 29К, 29П и 33. Временные неудобства связаны с церемонией открытия мемориальной доски, посвященной ветерану Великой Отечественной войны и ГУКР «СМЕРШ» Николаю Николаевичу Аракчееву.

- Корректировки будут действовать с 11:00 до 12:00 на улице Волочаевской от улицы Ленина до улицы Гамарника. Вышеуказанные автобусы будут следовать с улицы Волочаевской по улицам Гамарника, Шеронова на улицу Ленина и далее по установленному пути следования, - рассказали в городской администрации.

Из центра города автобусы №№ 10, 25, 29П, 33 будут следовать с улицы Ленина по улицам Шеронова, Гамарника на улицу Волочаевскую и далее по установленному пути следования.

Отметим также, что с 8:00 до 12:00 будет запрещена парковка транспортных средств на улице Гамарника от улицы Волочаевской до улицы Шеронова и на улице Шеронова от улицы Гамарника до улицы Ленина. Горожан убедительно просят учитывать данную информацию при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU