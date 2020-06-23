2020-06-22T15:37:01+03:00
Общество

В Хабаровске 23 июня изменятся маршруты автобусов №№ 10, 25, 29К и 33

Внимание автолюбителей обращают на ограничения в парковке
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске 23 июня изменятся маршруты автобусов №№ 10, 25, 29К и 33В Хабаровске 23 июня изменятся маршруты автобусов №№ 10, 25, 29К и 33Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске 23 июня изменят маршруты движения автобусов №№ 10, 25, 29К, 29П и 33. Временные неудобства связаны с церемонией открытия мемориальной доски, посвященной ветерану Великой Отечественной войны и ГУКР «СМЕРШ» Николаю Николаевичу Аракчееву.

- Корректировки будут действовать с 11:00 до 12:00 на улице Волочаевской от улицы Ленина до улицы Гамарника. Вышеуказанные автобусы будут следовать с улицы Волочаевской по улицам Гамарника, Шеронова на улицу Ленина и далее по установленному пути следования, - рассказали в городской администрации.

Из центра города автобусы №№ 10, 25, 29П, 33 будут следовать с улицы Ленина по улицам Шеронова, Гамарника на улицу Волочаевскую и далее по установленному пути следования.

Отметим также, что с 8:00 до 12:00 будет запрещена парковка транспортных средств на улице Гамарника от улицы Волочаевской до улицы Шеронова и на улице Шеронова от улицы Гамарника до улицы Ленина. Горожан убедительно просят учитывать данную информацию при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Огород конопли ликвидировали в Еврейской автономии
В Хабаровском крае посчитали расходы на обустройство «дальневосточных гектаров»
Новый комплекс, посвященный памяти ветеранов Великой отечественной войны открыли в Хабаровском районе
Хабаровчане увидят Парад Победы онлайн или по телевизору
В Хабаровске на улице Ульяновская перевернулась иномарка
Хабаровским предпринимателям сократят плату за сброс стоков
В День памяти и скорби в Хабаровске появился новый мемориал
Пассажира трамвая сбила иномарка в Хабаровске
В Хабаровске на улице Шелеста с 25 июня временно ограничат движение
Мэр Хабаровска излечился от коронавируса
Рестораны, открывшиеся вопреки запретам, вычислили в Хабаровском крае
Двадцать четвертого июня почтовые отделения в Хабаровском крае будут работать по-другому
Сельчан не севере Хабаровского края держал в страхе морской лев
В лесах Хабаровского края нашли редкую амфибию
Жительница Хабаровского края возместила моральный вред после сообщения в чате
В Комсомольске-на-Амуре начали ремонтировать дворы
В Хабаровске 23 июня изменятся маршруты автобусов №№ 10, 25, 29К и 33
Обстановка в Хабаровском крае на 23 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В минобре Хабаровского края ответили, пойдут ли дети 1 сентября в школу
В больнице Верхнебуреинского района сняли карантин
С поезда «Комсомольск-Тында» сняли пассажира с наркотиками в виде сигарет
В Хабаровском крае семьи с детьми смогут взять ипотеку по сниженной ставке
Ассоциация музеев Хабаровского края пополнилась музеем энергетики ДГК
Минизоопарк в Хабаровске просит о помощи
Акция «Свеча памяти» прошла в Хабаровском крае