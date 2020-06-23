2020-06-23T01:04:47+03:00
Общество

В Комсомольске-на-Амуре начали ремонтировать дворы

Работы развернули на нескольких улицах
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске-на-Амуре начали ремонтировать дворыВ Комсомольске-на-Амуре начали ремонтировать дворыФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске -на- Амуре начали ремонтировать дворы. Работы уже начались на 15 дворовых территориях 15 многоквартирных домов. Дорожники обустраивают территории в микрорайоне «Таежный», на улице Пионерская, Формовочная, Лазо и Сусанина.

- В планах привести в порядок 50 дворов. Ремонт возможен за счет перераспределения части неиспользованных на объектах Долгосрочного плана развития города денег. Это предложение поддержало и руководство страны, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Городу выделили около 124 миллионов рублей, часть средств - 1,2 миллиона направили из местного бюджета. На сегодняшний день уже определили все подрядные организации, которые будут вести работы, с ними заключены договоры. Отметим также, что в течение июля ремонт начнется на всех оставшихся дворах Города юности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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