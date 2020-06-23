23 Июнь 2020 2020-06-22T16:04:32+03:00

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Жительница Хабаровского края возместила моральный вред после сообщения в чате одного из популярных мобильных приложений. По предварительной информации, женщина опубликовала информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию предпринимательницы. За это она «заработала» судебное разбирательство и, как итог, расходы в виде компенсации морального вреда.

- По решению суда сообщение, несоответствующее действительности, должно было быть опровергнуто, а также взыскана компенсация морального вреда. Должницу предупредили об административной ответственности и других мерах в случае неисполнения решения суда, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Через сутки после начала исполнительного производства должница предоставила судебным исполнителям переписку в мессенджере, где опровергла свою ранее размещенную недостоверную информацию. Кроме того, она перевела всю сумму задолженности на депозитный счет отделения судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU