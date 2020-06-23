2020-06-23T01:02:37+03:00
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В лесах Хабаровского края нашли редкую амфибию

В глаза исследователю бросилась необычная окраска лягушек
Александр ШТААЛЬ
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В лесах Хабаровского края нашли редкую амфибиюВ лесах Хабаровского края нашли редкую амфибиюФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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В лесах Хабаровского края нашли редкую амфибию. Обитает лягушка с ярким окрасом в национальном парке «Анюйский». Это чрезвычайно редкое событие для герпетологов Хабаровского края.

До сих пор было известно три места обитания амфибии, два из которых - это пойменные леса рек Моади и Картанга. Дальневосточную жерлянку Алексей Готванский, сотрудник «Заповедного Приамурья», нашел в урочище реки Пихца. Земноводные обосновались в хвойно-широколиственном лесу на удалении более 20 километров от ближнего местообитания на реке Картанга. Место их обнаружения очень глухое, почти не посещаемое людьми.

- Бросилась в глаза необычная окраска этих лягушек. В лужах на лесной дороге их было немало, многие спаривались, - рассказывал Алексей Готванский.

Отметим, что национальный парк теперь стал главным хранителем популяции дальневосточной жерлянки в крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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