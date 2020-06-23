23 Июнь 2020 2020-06-23T05:48:32+03:00

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Сельчан не севере Хабаровского края держал в страхе морской лев. Инцидент случился в селе Алеевка Николаевского района. По предварительной информации, местные жители с середины июня слышали рев дикого животного. Зверь надрывался от крика и днем, и ночью. Сначала решили, что это медведи, ведь они в последнее время сильно докучают сельчанам.

- Люди решили не ждать встреч с хозяином тайги, связались с администрацией, объяснили обстановку. Глава администрации поселка Нижнее Пронге в свою очередь передала информацию в отдел по делам ГОЧС и ПБ администрации района. Сообщение поступило и к местным охотникам. Они проверили территорию, но следов медведя не обнаружили, - рассказали в районной администрации.

Зверь продолжал неистовствовать. Предположили, что это может быть «буй-ревун». Технические приспособления издают подобные звуки, но и это оказался ложный след. Источник рева нашел один из местных жителей. Он увидел в воде у берега морского льва. Этот гость частенько приплывает сюда.

ИСТОЧНИК KP.RU