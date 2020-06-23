2020-06-23T05:46:54+03:00
Общество

Рестораны, открывшиеся вопреки запретам, вычислили в Хабаровском крае

За предприятиями общепита будут следить усиленно
Александр ШТААЛЬ
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Рестораны, открывшиеся вопреки запретам, вычислили в Хабаровском краеРестораны, открывшиеся вопреки запретам, вычислили в Хабаровском краеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Рестораны, открывшиеся вопреки запретам, вычислили в Хабаровском крае. Эту информацию озвучила Татьяна Зайцева, руководитель территориального управления Роспотребнадзора, на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

- Нарушения выявили после введения послаблений. Повсеместно пошла реклама различных мероприятий, на которые приглашают людей. Сейчас такая деятельность категорически запрещена. Собранные данные по фактам нарушений будут проверять и передавать информацию в полицию для принятия мер реагирования, - сообщила Татьяна Зайцева.

На сегодняшний день уже составили список организаций общепита, которые работают нелегально. Речь идет в том числе и о верандах, где не соблюдают санитарные требования. Участники заседания также отметили, что власти пошли на частичную отмену ограничений для бизнеса лишь на условиях строгого соблюдения санитарного режима. Поэтому в ответ люди и бизнес должны выполнять социальные обязательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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