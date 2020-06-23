В Хабаровске на улице Шелеста с 25 июня временно ограничат движение
В Хабаровске на улице Шелеста с 25 июня по 16 июля временно ограничат движение. Движение будет затрудненно в районе отеля «Европа». Причина неудобств - работы по строительству наружных сетей водоснабжения к объекту «Магазин универсам по улице Шелеста,14».
- Предполагается, что частично перекроют для движения дорожное полотно на участках: примыкание улицы Больничная к улице Шелеста до улицы Шелеста, 3 (отель «Европа»), - рассказали в МУП «Водоканал» города Хабаровска.
Горожанам приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Проводимые работы - это необходимость. Водителей убедительно просят учитывать вышеуказанную информацию при планировании поездок по городу.
ИСТОЧНИК KP.RU