23 Июнь 2020 2020-06-23T05:49:13+03:00

В Хабаровске на улице Шелеста с 25 июня временно ограничат движение ФОТО: МУП «Водоканал» города Хабаровска.

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В Хабаровске на улице Шелеста с 25 июня по 16 июля временно ограничат движение. Движение будет затрудненно в районе отеля «Европа». Причина неудобств - работы по строительству наружных сетей водоснабжения к объекту «Магазин универсам по улице Шелеста,14».

- Предполагается, что частично перекроют для движения дорожное полотно на участках: примыкание улицы Больничная к улице Шелеста до улицы Шелеста, 3 (отель «Европа»), - рассказали в МУП «Водоканал» города Хабаровска.

Горожанам приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Проводимые работы - это необходимость. Водителей убедительно просят учитывать вышеуказанную информацию при планировании поездок по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU