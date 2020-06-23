Двадцать четвертого июня почтовые отделения в Хабаровском крае будут работать по-другому

23 Июнь 2020 2020-06-23T05:45:49+03:00

Измнения в графике связаны с праздничными мероприятиями по случаю Дня Победы

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Двадцать четвертое июня 2020 года станет нерабочим днем для отделений почтовой связи по всей стране. Доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков в этот день осуществляться не будет.

В четверг, 25 июня, отделения Почты России возобновят работу в соответствии с установленным графиком.

Уточнить режим работы ближайшего почтового отделения и получить информацию об оказании почтовых услуг можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.