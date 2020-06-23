23 Июнь 2020 2020-06-23T07:34:37+03:00

Машина наехала на пострадавшего, когда он шел с остановки

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Пассажира трамвая сбила иномарка в Хабаровске. Происшествие случилось вчера вечером, 22 июня, на улице Шеронова. По предварительной информации, машина Nissan Teana ехала по дороге в сторону улицы Гамарника. Водитель, управлявший ею, допустил наезд на пешехода, который вышел из остановившегося трамвая и от остановки направлялся по проезжей части улицы Шеронова.

- Пострадавшему 20 лет. Ему понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали ушибы мягких тканей на ногах, голове и тазобедренном суставе. Лечение парень будет получать амбулаторно, - рассказал информированный источник.

Известно, что за рулем иномарки находился мужчина 1986 года рождения. Его стаж вождения с 2009 года, водительские права в наличии.

Автолюбителей в Хабаровске убедительно просят быть предельно внимательными при управлении машиной. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофоров.

ИСТОЧНИК KP.RU