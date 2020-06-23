23 Июнь 2020 2020-06-23T07:31:47+03:00

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Хабаровским предпринимателям сократят плату за сброс стоков. Проект постановления уже подготовили в мэрии. Предполагается, что значительное снижение платежей на фоне экономического кризиса пойдет на пользу хабаровскому бизнесу. К тому же решения проблемы городское бизнес-сообщество ждало в течение несколько лет.

- Раньше начисление платежей шло кратно, теперь оплачивать нужно будет фактическое превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Снижение предъявляемой абонентам платы в среднем ожидается на 94 процента, - сообщили в городской администрации.

Принятые корректировки помогут восстановить справедливость. Из нормирования в составе сточных вод исключат такие показатели, как жиры, нитраты, нитриты и другие.

- Мы готовы платить за то, что действительно сбросили. Надеемся, эти деньги помогут содержать в порядке и своевременно реконструировать систему хабаровской канализации, - прокомментировал нововведение представитель бизнеса Андрей Веретенников.

ИСТОЧНИК KP.RU