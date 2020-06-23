2020-06-23T05:44:24+03:00
Общество

Мэр Хабаровска излечился от коронавируса

Сергея Кравчука готовят к выписке
Александр ШТААЛЬ
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Мэр Хабаровска излечился от коронавирусаМэр Хабаровска излечился от коронавирусаФото: Администрация Хабаровска
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Мэр Хабаровска излечился от коронавируса. Информация уже просочилась в просторы интернета, ее достоверность подтвердили в городской администрации. По предварительным данным, Серею Кравчуку сделали последний тест, результат которого оказался отрицательным.

Пока известно, что градоначальник только готовится к выписке. Ожидается, что в конце недели он выйдет на работу.

Напомним, две недели назад мэр Хабаровска был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Позже заболевание подтвердилось, начался курс лечения. Все это время градоначальник находился в больнице №10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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