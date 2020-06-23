Мэр Хабаровска излечился от коронавируса
Мэр Хабаровска излечился от коронавируса. Информация уже просочилась в просторы интернета, ее достоверность подтвердили в городской администрации. По предварительным данным, Серею Кравчуку сделали последний тест, результат которого оказался отрицательным.
Пока известно, что градоначальник только готовится к выписке. Ожидается, что в конце недели он выйдет на работу.
Напомним, две недели назад мэр Хабаровска был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Позже заболевание подтвердилось, начался курс лечения. Все это время градоначальник находился в больнице №10.
ИСТОЧНИК KP.RU
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