23 Июнь 2020 2020-06-23T07:26:26+03:00

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В Хабаровске на улице Ульяновская перевернулась иномарка. Происшествие случилось вчера, 22 июня в районе дома №89. По предварительным данным, неустановленный водитель на машине Toyota Bb ехал в сторону улицы Минусинская. В пути он потерял контроль за управлением своим авто и допустил съезд с дороги. В итоге машина не просто выехала за пределы проезжей части, но и опрокинулась.

- В аварии пострадал мужчина 1980 года рождения. Ему понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у пострадавшего рану левого уха, ушиб грудной клетки слева. Лечение он будет получать амбулаторно, - рассказал информированный источник.

Отметим также, что на месте происшествия находились мужчина 1980 года рождения, у которого было водительское удостоверение, и мужчина 1983 года рождения.

Автолюбителей города убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, выполнять требования дорожных знаков и сигналов светофоров.

ИСТОЧНИК KP.RU