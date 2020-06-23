23 Июнь 2020 2020-06-23T07:27:58+03:00

Напомним, на трибунах и площади не будет никого

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Хабаровчане увидят Парад Победы онлайн или по телевизору. Это необходимая мера, к которой прибегли в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Предполагается, что на трибунах и площади не будет никого в том числе ветеранов и детей.

- Напомним, что 24 июня на время подготовки и проведения парада перекрют для проезда дорогу и пешеходные переходы улицах Шеронова, Пушкина и Карла Маркса, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что во время Парада будут работать журналисты, которые и обеспечат трансляцию мероприятия в эфир и интернет. Начало Парада Победы в 10:00 и будет идти на телеканалах «Россия-24», «Губерния», а также на сайте правительства Хабаровского края.

Отметим также, что на время парада хабаровская полиция перейдет на усиленный вариант несения службы. С целью предотвращения организации противоправных акций к работе привлекут сотрудников городского управления ЖКХ и жилищных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU