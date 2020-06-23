2020-06-23T07:53:11+03:00
Общество

В Хабаровском крае посчитали расходы на обустройство «дальневосточных гектаров»

В общей сложности на создание инфраструктуры потратили около 600 миллионов рублей
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае посчитали расходы на обустройство «дальневосточных гектаров»В Хабаровском крае посчитали расходы на обустройство «дальневосточных гектаров»Фото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае посчитали расходы на обустройство «дальневосточных гектаров». Начиная с 2018 года, на создание инфраструктуры потратили около 600 миллионов рублей. Внимание уделяли компактно расположенным участкам, к которым прокладывали дороги, строили объекты электрохозяйства.

- Весной этого года ввели в эксплуатацию первую автомобильную дорогу к «дальневосточным гектарам». По ней можно добраться до 239 компактно расположенным участков в районе села Свечино Хабаровского района. В планах еще один этап проекта по обеспечению инфраструктуры - до конца года достроить основную улицу с асфальтобетонным покрытием в жилой застройке села Свечино, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Идет строительство инфраструктуры в районе имени Лазо, в районе Кругликовского сельского поселения. Там самая крупная агломерация «дальневосточных гектаров» в Хабаровском крае. До конца года хотят построить дорогу протяженностью 9 километров, которая обеспечит проезд почти к 500 земельным участкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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