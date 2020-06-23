23 Июнь 2020 2020-06-23T09:42:00+03:00

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Огород конопли ликвидировали в Еврейской автономии. Наркосодержащее растение выращивал на своем приусадебном участке житель Теплоозерска. Во время осмотра территории полицейские изъяли с территории 762 куста. Нарушителя выявили во время операции «Мак- 2020».

- При этом на участке 42-летнего растениевода кусты конопли были с признаками культивации. Часть запрещенных растений росла на грядках вместе с картофелем, - прокомментировали в пресс- службе УМВД России по Еврейской автономной области.

Изъятые кусты отдали на экспертизу. По ее результатам примут процессуальное решение. Сам же нарушитель в свое оправдание заявил, что выращивал коноплю для использования в лечебных целях.

Напомним, что незаконное выращивание наркотикосодержащих растений - это уголовно наказуемое деяние. Пожалуйста, не преступайте закон, не занимайтесь противоправными действиями.

ИСТОЧНИК KP.RU