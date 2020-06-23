В День памяти и скорби в Хабаровске появился новый мемориал

23 Июнь 2020 2020-06-23T07:25:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Новые мемориалы и памятные места, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, появляются в Хабаровске ежегодно. В этом году, 22 июня, в краевой столице открылся стенд, посвященный памяти о сотрудниках Хабаровскгражданпроекта. В церемонии открытия приняла участие спикер краевой думы Ирина Зикунова.

- Сотрудники Хабаровскгражданпроекта, в здании которого мы имеем честь работать, в годы войны ушли на фронт или работали в тылу. До декабря 1943 года Хабаровскгражданпроект работал на благо обороны нашей Родины, а с декабря 1943 до 1945 года его сотрудники были призваны в ряды вооруженных сил, кто-то работал в тылу, - отметил на церемонии начальник главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края Андрей Коротков.

В свою очередь, председатель краевой думы Ирина Зикунова рассказала, что память может быть разной. По ее словам, коллективом сотрудников проведена большая работа, направленная на то, чтобы память жила.

- Очень важно помнить людей и их подвиги, гордиться ими. Понимать свой народ как народ совершенно необыкновенный, подаривший мир грандиозному количеству людей, - подчеркнула Ирина Валериевна.

Стенд памяти расположен на втором этаже дома №43 на Амурском бульваре.