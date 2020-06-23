2020-06-23T07:25:24+03:00
Общество

В День памяти и скорби в Хабаровске появился новый мемориал

Память участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла - сотрудников Хабаровскгражданпроекта увековечили в краевой столице
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
В церемонии приняла участие спикер краевой думы Ирина ЗикуноваВ церемонии приняла участие спикер краевой думы Ирина ЗикуноваФото: Законодательная дума Хабаровского края
Изменить размер текста:

Новые мемориалы и памятные места, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, появляются в Хабаровске ежегодно. В этом году, 22 июня, в краевой столице открылся стенд, посвященный памяти о сотрудниках Хабаровскгражданпроекта. В церемонии открытия приняла участие спикер краевой думы Ирина Зикунова.

- Сотрудники Хабаровскгражданпроекта, в здании которого мы имеем честь работать, в годы войны ушли на фронт или работали в тылу. До декабря 1943 года Хабаровскгражданпроект работал на благо обороны нашей Родины, а с декабря 1943 до 1945 года его сотрудники были призваны в ряды вооруженных сил, кто-то работал в тылу, - отметил на церемонии начальник главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края Андрей Коротков.

В свою очередь, председатель краевой думы Ирина Зикунова рассказала, что память может быть разной. По ее словам, коллективом сотрудников проведена большая работа, направленная на то, чтобы память жила.

- Очень важно помнить людей и их подвиги, гордиться ими. Понимать свой народ как народ совершенно необыкновенный, подаривший мир грандиозному количеству людей, - подчеркнула Ирина Валериевна.

Стенд памяти расположен на втором этаже дома №43 на Амурском бульваре.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Огород конопли ликвидировали в Еврейской автономии
В Хабаровском крае посчитали расходы на обустройство «дальневосточных гектаров»
Новый комплекс, посвященный памяти ветеранов Великой отечественной войны открыли в Хабаровском районе
Хабаровчане увидят Парад Победы онлайн или по телевизору
В Хабаровске на улице Ульяновская перевернулась иномарка
Хабаровским предпринимателям сократят плату за сброс стоков
В День памяти и скорби в Хабаровске появился новый мемориал
Пассажира трамвая сбила иномарка в Хабаровске
В Хабаровске на улице Шелеста с 25 июня временно ограничат движение
Мэр Хабаровска излечился от коронавируса
Рестораны, открывшиеся вопреки запретам, вычислили в Хабаровском крае
Двадцать четвертого июня почтовые отделения в Хабаровском крае будут работать по-другому
Сельчан не севере Хабаровского края держал в страхе морской лев
В лесах Хабаровского края нашли редкую амфибию
Жительница Хабаровского края возместила моральный вред после сообщения в чате
В Комсомольске-на-Амуре начали ремонтировать дворы
В Хабаровске 23 июня изменятся маршруты автобусов №№ 10, 25, 29К и 33
Обстановка в Хабаровском крае на 23 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В минобре Хабаровского края ответили, пойдут ли дети 1 сентября в школу
В больнице Верхнебуреинского района сняли карантин
С поезда «Комсомольск-Тында» сняли пассажира с наркотиками в виде сигарет
В Хабаровском крае семьи с детьми смогут взять ипотеку по сниженной ставке
Ассоциация музеев Хабаровского края пополнилась музеем энергетики ДГК
Минизоопарк в Хабаровске просит о помощи
Акция «Свеча памяти» прошла в Хабаровском крае