23 Июнь 2020 2020-06-23T09:40:57+03:00

Олимпийских чемпионов из Хабаровского края вспомнили в Олимпийский день ФОТО: министерство физической культуры и спорта Хабаровского края

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Сегодня, 23 июня, в мире отмечают Международный Олимпийский день. В региональном министерстве спорта вспомнили олимпийских чемпионов из Хабаровского края.

- На Олимпийских и Паралимпийских играх побеждали 12 спортсменов Хабаровского края. Первым из них был хоккеист Иван Трегубов, отличившийся в 1956 году. В списке тяжелоатлеты Владимир Голованов и Виктор Куренцов, которые в 1964 и 1968 годах завоевали золотые медали, - рассказали в региональном министерстве.

В 1972 и 1976 годах прославился уроженец Ванино хоккеист Геннадий Цыганков, лыжник Сергей Савельев выиграл медаль в 1976 году в Инсбруке, хоккеист Александр Могильный - в 1988 году в Калгари. Баскетболистка Елена Худашова победила в 1992 году в Барселоне, лыжница Юлия Чепалова - в Нагано, Солт-Лейк Сити и Турине в 1998, 2002 и 2006 годах.

Волейболист Юрий Бережко отличился в Лондоне в 2012 году, хоккеисты Артем Зуб и Михаил Григоренко - в 2018 году в Пхенчхане, на счету Андрея Лебединского четыре победы на Паралимпийских играх.

ИСТОЧНИК KP.RU