23 Июнь 2020 2020-06-23T09:39:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Подозреваемого в кредитном мошенничестве задержали в Хабаровске. По предварительной информации, разбирательство началось после обращения представителя одного из банков. Заявитель уверял, что в результате внутренней проверки выявили факт предоставления заемщиком заведомо ложных сведений о трудоустройстве.

- Данное обстоятельство помогло мужчине получить кредит, который он впоследствии не спешил гасить. Ущерб от его действий пострадавшая сторона оценила в 95 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По подозрению в мошенничестве задержали 35-летнего местного жителя. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина во всем сознался и даже написал явку с повинной. В качестве наказания суд ему может назначить арест на срок до четырех месяцев. Пока фигурант находится на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU