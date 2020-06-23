Иностранца с рынка осудят в Хабаровске за взятку

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:38:09+03:00

Мужчина хотел, чтобы его не привлекали к ответственности, но в итоге был задержан

Изменить размер текста: A A

Иностранца с рынка осудят в Хабаровске за дачу взятки. По предварительной информации, мужчину уличили в нарушениях правил торговли на вещевом рынке в апреле 2020 года. Полицейские тогда предупредили его об ответственности, а гражданин, в свою очередь, решил от них откупиться.

- По версии следствия, обвиняемый дал сотрудникам взятку в размере 100 тысяч рублей за непривлечение его к ответственности, после чего был задержан. Во время расследования уголовного дела фигурант активно сотрудничал со следствием и даже раскаялся в содеянном, - прокомментировали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

На сегодняшний день уже собрали достаточно доказательств вины 33-летнего иностранного гражданина. Уголовное дело в настоящий момент передали в суд на рассмотрение. Вскоре состоится заседание, и нарушителю зачитают приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU