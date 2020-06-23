Новый комплекс, посвященный памяти ветеранов Великой отечественной войны открыли в Хабаровском районе
Председатель комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Игорь Гудин принял участие в церемонии открытия мемориала «Вечная память героям» в селе Дружба, Хабаровского района. На мемориальном комплексе увековечены имена 76 ветеранов Великой Отечественной войны сел Дружба и Лесное, восемь из них не вернулись с фронта. Строительство памятного комплекса стало возможным благодаря помощи племптицезавода «Хабаровский» и совместным усилиям администраций Хабаровского района и Дружбинского сельского поселения, совета ветеранов и культурно-досугового центра поселения.
Открывая церемонию глава Хабаровского района Александр Яц отметил, что открытие мемориального комплекса, это достойное дело, призванное увековечить память участников войны и тружеников тыла. Он также добавил, что в ближайшее время начнется голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации, одной из которых является поправка о защите исторической правды.
Со словами благодарности к ветеранам и труженикам тыла обратился и депутат Законодательной Думы края, председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Игорь Гудин. Он подчеркнул, что долг каждого – хранить память о подвиге нашего народа, воспитывать у последующих поколений уважение к стойкости, мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству.
- Мы бесконечно благодарны всем, кто приближал Великую Победу, за возможность жить и трудиться, растить и воспитывать детей под мирным небом! Земной поклон за стойкость и героизм! Вечная память павшим героям! Вечная слава победителям! – сказал он.
Игорь Гудин вручил благодарственное письмо Законодательной Думы края за вклад в строительство мемориального комплекса ветеранам Великой Отечественной войны «Вечная память героям» Людмиле Кузнецовой – акционеру АО «Племенной завод Хабаровский».
Благодарностями администрации и Собрания депутатов Хабаровского района отмечены все, кто был причастен к строительству памятного комплекса. Завершением мероприятия стало возложение цветов к новой достопримечательности села. Первыми это сделали правнуки ветеранов, чья память увековечена на мемориале.