2020-06-23T07:31:12+03:00
Общество

Новый комплекс, посвященный памяти ветеранов Великой отечественной войны открыли в Хабаровском районе

Мемориальный комплекс установлен на площади культурно-досугового центра села Дружба
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Председатель комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Игорь Гудин принял участие в церемонии открытия мемориала «Вечная память героям» в селе ДружбаПредседатель комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Игорь Гудин принял участие в церемонии открытия мемориала «Вечная память героям» в селе ДружбаФото: Законодательная дума Хабаровского края
Изменить размер текста:

Председатель комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Игорь Гудин принял участие в церемонии открытия мемориала «Вечная память героям» в селе Дружба, Хабаровского района. На мемориальном комплексе увековечены имена 76 ветеранов Великой Отечественной войны сел Дружба и Лесное, восемь из них не вернулись с фронта. Строительство памятного комплекса стало возможным благодаря помощи племптицезавода «Хабаровский» и совместным усилиям администраций Хабаровского района и Дружбинского сельского поселения, совета ветеранов и культурно-досугового центра поселения.

Открывая церемонию глава Хабаровского района Александр Яц отметил, что открытие мемориального комплекса, это достойное дело, призванное увековечить память участников войны и тружеников тыла. Он также добавил, что в ближайшее время начнется голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации, одной из которых является поправка о защите исторической правды.

Со словами благодарности к ветеранам и труженикам тыла обратился и депутат Законодательной Думы края, председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Игорь Гудин. Он подчеркнул, что долг каждого – хранить память о подвиге нашего народа, воспитывать у последующих поколений уважение к стойкости, мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству.

- Мы бесконечно благодарны всем, кто приближал Великую Победу, за возможность жить и трудиться, растить и воспитывать детей под мирным небом! Земной поклон за стойкость и героизм! Вечная память павшим героям! Вечная слава победителям! – сказал он.

Игорь Гудин вручил благодарственное письмо Законодательной Думы края за вклад в строительство мемориального комплекса ветеранам Великой Отечественной войны «Вечная память героям» Людмиле Кузнецовой – акционеру АО «Племенной завод Хабаровский».

Благодарностями администрации и Собрания депутатов Хабаровского района отмечены все, кто был причастен к строительству памятного комплекса. Завершением мероприятия стало возложение цветов к новой достопримечательности села. Первыми это сделали правнуки ветеранов, чья память увековечена на мемориале.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Огород конопли ликвидировали в Еврейской автономии
В Хабаровском крае посчитали расходы на обустройство «дальневосточных гектаров»
Новый комплекс, посвященный памяти ветеранов Великой отечественной войны открыли в Хабаровском районе
Хабаровчане увидят Парад Победы онлайн или по телевизору
В Хабаровске на улице Ульяновская перевернулась иномарка
Хабаровским предпринимателям сократят плату за сброс стоков
В День памяти и скорби в Хабаровске появился новый мемориал
Пассажира трамвая сбила иномарка в Хабаровске
В Хабаровске на улице Шелеста с 25 июня временно ограничат движение
Мэр Хабаровска излечился от коронавируса
Рестораны, открывшиеся вопреки запретам, вычислили в Хабаровском крае
Двадцать четвертого июня почтовые отделения в Хабаровском крае будут работать по-другому
Сельчан не севере Хабаровского края держал в страхе морской лев
В лесах Хабаровского края нашли редкую амфибию
Жительница Хабаровского края возместила моральный вред после сообщения в чате
В Комсомольске-на-Амуре начали ремонтировать дворы
В Хабаровске 23 июня изменятся маршруты автобусов №№ 10, 25, 29К и 33
Обстановка в Хабаровском крае на 23 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В минобре Хабаровского края ответили, пойдут ли дети 1 сентября в школу
В больнице Верхнебуреинского района сняли карантин
С поезда «Комсомольск-Тында» сняли пассажира с наркотиками в виде сигарет
В Хабаровском крае семьи с детьми смогут взять ипотеку по сниженной ставке
Ассоциация музеев Хабаровского края пополнилась музеем энергетики ДГК
Минизоопарк в Хабаровске просит о помощи
Акция «Свеча памяти» прошла в Хабаровском крае