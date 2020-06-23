23 Июнь 2020 2020-06-23T09:31:43+03:00

Изменить размер текста: A A

На юге Хабаровского края 24 и 25 июня пройдут сильные дожди. Такой прогноз предоставили в Дальневосточном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Непогода может способствовать возникновению дорожно-транспортных происшествий, сбоев в транспортном сообщении и в работе объектов ЖКХ. Из-за обильных осадков может подняться уровень воды в малых реках, есть вероятность подтопления низкопойменных мест.

Отметим также, что силы территориальной подсистемы РСЧС готовы к реагированию на возможные происшествия, вызванные сильными дождями. Пока в крае сохраняется стабильная паводковая обстановка. Однако на отдельных реках отмечают небольшие колебания уровней воды. Местных жителей убедительно просят отложить поездки на машине, не выходить за пределы населенных пунктов. Пешеходов просят сохранять бдительность и быть предельно внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU