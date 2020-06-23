2020-06-23T09:31:00+03:00
Общество

В Комсомольске-на-Амуре обустраивают общественные пространства

На эти цели собираются потратить 63 миллиона рублей
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске-на-Амуре обустраивают общественные пространстваВ Комсомольске-на-Амуре обустраивают общественные пространстваФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре обустраивают шесть общественных пространств. На эту работу собираются потратить 63 миллиона рублей. Ее проводят в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды».

- Территории, где сейчас наводят порядок, выбрали сами горожане. Так, фронт работ развернулся в сквере на пересечении улиц Вокзальная и Дикопольцева, где уложат брусчатку на дорожках, установят наружное освещение, видеонаблюдение, разместят урны и скамейки, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также работы проведут на аллее Энтузиастов в районе проспекта Ленина - улицы Гамарника, в сквере в районе дома №80 по улице Лазо, в парке Судостроитель на аллее от улицы Кирова до ДК «Судостроитель» и в сквере по улице Орджоникидзе.

На сегодняшний день закончился первый этап благоустройства сквера у Дома правосудия. На новое место перенесли памятный знак жертвам политических репрессий, к нему уложена из брусчатки дорожка, установлены скамейки и урны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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