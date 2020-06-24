Обстановка в Хабаровском крае на 24 июня 2020 года: погода, паводки, радиационный фон

24 Июнь 2020 2020-06-24T02:38:17+03:00

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Сегодня, 24 июня, в Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах ожидаются дожди, местами сильные. В Хабаровске ливневый дождь, туман, температура ночью +8 +10, днем до +16, ветер восточный,северо-восточный 2-6 м/с. На юге края местами дожди, температура ночью +9 +14, днем +15 +22, ветер северо-восточный 2-8 м/с. В центральных районах местами дожди, температура ночью +4 +12, днем +8 +17, ветер восточный, северо-восточный 3-12 м/с. На севере региона преимущественно без осадков, температура ночью до +8, днем +7 +18, ветер северо- восточный, восточный до 6 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 16 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Опасных гидрологических явлений не зарегистрировано. На реках Амур и Уссури отмечается подъем уровня воды от 10 до 27 см, без выхода воды на пойму. Смещение гребня паводка у г. Хабаровска ожидается 25-26 июня с уровнем воды 270-280 см. На реке Амур у г. Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 50-55 см. В связи с прогнозируемыми осадками возможно ухудшение гидрологической обстановки на малых реках, где ожидаются резкие подъемы уровней воды. Наиболее неблагоприятная обстановка ожидается на реках Кия, Кур, Подхоренок, Хор, Урми.

По данным регионального минздрава, на вечер 23 июня 2020 года в крае суммарно зафиксировано 3669 заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Кроме того в стационарах края получают лечение 390 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU