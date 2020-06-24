2020-06-24T03:07:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Актуальная информация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 24 июня 2020 года: 79 заразились, 1894 выздоровели

Все заболевшие были в контакте с ранее выявленными больными или обследованы по клиническим показаниям
Евгения МОЛОТОВА
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По состоянию на утро 24 июня в Хабаровском крае официально зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типаПо состоянию на утро 24 июня в Хабаровском крае официально зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типаФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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По состоянию на утро 24 июня в Хабаровском крае официально зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Большинство заболевших – жители краевой столицы и Хабаровского района. По-прежнему, ни одного инфицировано не выявлено в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах.

Большинство заболевших относятся к возрастной категории от 18 до 65 лет. 18 пациентов – люди старше 65 лет. Также инфекцию выявили у двоих детей 5 и 8 лет и у 14-летнего подростка. Все они находились в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям. Среди вновь выявленных пациентов около 15% - бессимптомные носители, у 72 % зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

Таким образом, по состоянию на утра 24 июня в Хабаровском крае зафиксировано 3669 случаев заболевания, 24 пациента скончались. На лечении в стационарах и амбулаторно остается 1751 человек, 27 в тяжелом состоянии и на ИВЛ.

Примерно у 55% пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 776 пациентов, все они госпитализированы. Кроме того в стационарах края получают лечение 390 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Актуальная информация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 24 июня 2020 года: 79 заразились, 1894 выздоровели
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