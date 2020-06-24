2020-06-24T03:23:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Детские сады и в ЕАО открывать пока не будут

По мнению главного санитарного врача, регион к снятию таких ограничений еще не готов
Евгения МОЛОТОВА
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Детские сады и в ЕАО открывать пока не будутДетские сады и в ЕАО открывать пока не будутФото: Ольга КИВА
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В ЕАО начал действовать режим поэтапного выхода из самоизоляции. Как и в большинстве регионов России, проходить они будут в три этапа, первый из которых допускает лишь незначительные послабления. Однако, детских садов и досуговых учреждений открывают пока не будут.

По словам руководителя Роспотребнадзора по ЕАО Павла Копылова эпидемиологическая ситуация в Еврейской автономии такова, что открытие детских учреждений приведет к новому росту заболевших. Вводить в штатный режим детские сады можно только на третьем этапе, когда случаи заболевания станут единичными.

- Дети у нас находятся под особым контролем, - отметил он. - В эпидемиологии есть термин «хвост эпидемии». Мы сегодня понимаем, что пики прошли. На «хвостах эпидемии», как правило, осложняется ситуация именно в плане заболеваемости среди детей. Такая тенденция регистрируется как в АТР, так и в Европе. Подобного следует ожидать и у нас. Осложнения достаточно серьезные, поэтому мы очень внимательно подходим к вопросам детского отдыха и детского образования. Вопрос с открытием детских садов прорабатывается. Но пока у нас регистрируются семейные очаги COVID-19, и дежурные группы в детских садах могут спровоцировать распространение инфекции.

Напомним, все детские сады в ЕАО закрыты с 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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