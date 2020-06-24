2020-06-24T03:50:06+03:00
Происшествия

Бывший директор детского лагеря «Холдоми» отпущен под домашний арест

Суд изменил меру пресечения последнему фигуранту скандального уголовного дела
Евгения МОЛОТОВА
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Пожар в детском палаточном лагере унес жизни четверых детейПожар в детском палаточном лагере унес жизни четверых детейФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Накануне судьей Центрального районного суда Комсомольска-на-Амуре было принято решение о изменении меры пресечения для бывшего директора детского палаточного лагеря «Холдоми» Максима Кузнецова. Он будет ожидать суда под домашним арестом. Мера пресечения определена до 22 июля 2020 года.

Ранее суд смягчил меру пресечения еще двум фигурантам уголовного дела о пожаре в Холдоми – владельца горнолыжного комплекса Виталия Бурлакова и бывшего сотрудника МЧС, Эдуарда Новгородцева, который отвечал за систему безопасности в палаточном лагере.

Напомним, пожар в детском палаточном лагере «Холдоми» вспыхнул в ночь на 23 июля 2019 года. В ходе пожара погибли четверо детей, общее число пострадавших достигло 12 человек.

Предварительные итоги расследования были названы в октябре прошлого года федеральным МЧС. Отмечалось, что причиной пожара могла сталь неисправная проводка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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