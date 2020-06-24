В Хабаровске изменили время и пусковую площадку салюта Победы 24 июня 2020 года

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:27:24+03:00

Набережную и подходы к ней перекроют для личного транспорта и прохода пешеходов Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Чтобы исключить скопление людей, мероприятие начнут позже обычного и в более удобном для перекрытия месте

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В Хабаровске салют Победы 24 июня 2020 года начнется в 23 часа, пусковая площадка – набережная стадиона им. Ленина. Как уточнили в пресс-службе администрации города, ранее планировалась, что праздничный салют начнется в 22 часа и на территории возле «Арены Ерофей».

- Доступ горожан перед и во время проведения салюта на территорию парка будет ограничен, - сообщили в пресс-службе мэрии. – Также в целях недопущения скопления людей пассажирский транспорт будет работать в обычном режиме – работа его не продлевается, количество машин на рейсах не увеличивается.

По некоторым данным, площадку поменяли в связи с тем, что ограничить движение транспорта и людские потоки в районе набережной проще, чем сделать это возле «Ерофея».

Набережную перекрыли за сутки до салютаФото: Ксения ТУРТЫГИНА

ИСТОЧНИК KP.RU