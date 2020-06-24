2020-06-24T09:54:37+03:00
Общество

В Хабаровске одичали цены на картофель

Стоимость килограмма самого любимого овоща россиян сопоставима со стоимостью килограмма курятины
Ксения ТУРТЫГИНА
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А вы готовы покупать картофель по такой стоимости? Напишите в комментарияхА вы готовы покупать картофель по такой стоимости? Напишите в комментарияхФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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В Хабаровске поползли, нет – подлетели цены на картошку. Если еще в начале июня можно было купить килограмма картофеля прошлогоднего урожая по 35-42 рубля, то ко второй декаде месяца дешевле 95 рублей корреспонденты «КП» - Хабаровск» картошки не нашли.

По такой стоимости продавался молодой картофель из Египта. В первый день работы ярмарки выходного дня (она открылась в районе «Ерофей Арены») местные фермеры привезли свой картофель. На ценниках стояли трехзначные суммы – 140, 150 рублей за килограмм.

Во вторник, 23 июня, в овощных ларьках предложение стало разнообразнее: 110 рублей (Сибирь, без конкретики), 125 рублей (Египет) и 130 рублей – последняя цена за азербайджанский картофель. Во всяком случае, подешевле, чем у местных производителей.

Для справки: куриная тушка продается в хабаровских магазинах по 119-178 рублей в зависимости от производителя и вида куры.

В мешке справа - картошка, приехавшая к нам из Азербайджана Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

В мешке справа - картошка, приехавшая к нам из АзербайджанаФото: Ксения ТУРТЫГИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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