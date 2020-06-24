Обстановка по коронавирусу в ЕАО на 24 июня 2020 года
По информации пресс-службы правительства ЕАО, в области нарастающим итогом заболели 405 человек, выздоровели 332, летальных исходов – пять.
В коронавирусные стационары госпитализированы 25 пациентов, на дома лечатся сорок три человека. В инфекционной больнице лежат 34 пациента: у пятнадцати подтвержден диагноз COVID-19, еще 19 – с пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию.
В Облучненской больнице пятнадцать человек изолированы: у десяти подтвержден коронавирус, остальные – это лица из числа контактных, помещены на карантин. На домашнем карантине остаются 137 человек.
В целом коек по области достаточно, на сегодня коечный фонд для больных с COVID-19 заполнен меньше, чем на треть - занято 49 мест из 180.
Что касается заболеваемости пневмонией, то суммарно во всех больницах области с этим диагнозом лежат 62 человека, в том числе два ребёнка. В кислородотерапии никто из больных не нуждается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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