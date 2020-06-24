Свежие данные по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 24 июня 2020 года

24 Июнь 2020 2020-06-24T12:48:58+03:00

Плюс 83 заболевших, из них шестеро – дети от двух до двенадцати лет

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В Хабаровском крае за минувшие сутки выявлено 83 новых подтвержденных случаев заболеваемостью коронавирусом, сообщает минздрав. Статистика заболеваемости по районам края следующая. Вновь заболевшие выявлены среди жителей городов Хабаровска (плюс 66) и Комсомольска-на-Амуре (плюс 8), Нанайском (плюс 5), Николаевском районах (плюс три) и районе им. Лазо (плюс один).

Итого нарастающим итогом в крае COVID-19 заболели 3752 человека, излечились 2011, 26 человек умерли.

Среди новых коронавирусных больных 24 пациента старше 65 лет, шесть детей от двух до 12 лет. Остальные находятся в возрастной группе 18-65 лет. Бессимптомные носители – порядка 15 процентов (их выявили по результатам тестов), у половины подтверждена пневмония, остальные «простужены».

На лечении в больницах 826 человек, в тяжелом состоянии из них тридцать один – находятся на ИВЛ. На дома с соблюдением мер безопасности лечатся 888 жителей края. Таким образом, активными остаются 1715 случаев.

В краевом минздраве уточнили, что больше половины пациентов переносят заболевание легко. Однако не всем так везет – 773 человека получили пневмонию как последствие инфекции. Под медицинским наблюдением остаются свыше 7100 человек как контактировавшие с подтвержденными «ковидниками».

Кроме коронавируса, остается и «обычная» внебольничная пневмония, ею болеют в общей сложности 393 пациента. Все они прошли тесты на COVID-19 с отрицательным результатом.

ИСТОЧНИК KP.RU