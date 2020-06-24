Салют Победы состоится в Хабаровске, несмотря на туман

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:47:42+03:00

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Туман затянул половину Хабаровска, по сообщениям журналистов "КП" - Хабаровск", мгла повисла над Северным и Первым микрорайоном. Центр города пока чист. По нашей информации, туман не помешает проведению в городе салюта Победы 24 июня 2020 года.

Мероприятие должно состоятся в 23 часа местного времени. Пусковая площадка выбрана на набережной стадиона имени Ленина, который перекрыли для посетителей в 23 часа 23 июня. Откроют набережную только утром 25 июня. Перекрыты подъезды к Амуру в радиусе двух кварталов, пропускают только автомобили жильцов окрестных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU