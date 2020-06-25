25 Июнь 2020 2020-06-24T15:13:00+03:00

Обстановка в Хабаровском крае на 25 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

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Сегодня, 25 июня, ожидаются дожди в Бикинском, Вяземском и мени Лазо районах. В Хабаровске дождь, температура ночью +12 +14, днем +17 +19, ветер юго-восточный 7-12 м/с. На юге края дожди, местами сильные, температура ночью +10 +15, днем +18 +20, ветер восточный 7-12 м/с. В центральных районах местами дожди, температура ночью +4 +14, днем +9 +20, ветер северный, северо-восточный 6-13 м/с. На севере края местами небольшие дожди, температура ночью +2 +10, днем +7 +20, ветер восточный 5-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным регионального минздрава, на вечер 24 июня в регионе зафиксировали три тысячи 752 случая заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU