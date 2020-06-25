25 Июнь 2020 2020-06-25T04:45:22+03:00

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Кредиты, налоги и штраф заплатил должник в Хабаровском крае после ареста автомобиля. Общая сумма долга составляла 280 тысяч рублей. По предварительным данным, житель Нанайского района не реагировал на предупреждения о том, что началось исполнительное производство, и не спешил оплачивать долги.

- Когда провели весь комплекс мер, направленный на исполнение требований, содержащихся в исполнительных документах, перешли к более решительным действиями. Пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие органы и выяснил, что у мужчины на праве собственности есть машина Toyota Chaser, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Авто в итоге арестовали. Должника предупредили, что в случае неуплаты задолженности арестованное имущество оценят специалисты и передадут на реализацию с целью обращения взыскания на вырученные от его продажи деньги. Тогда мужчина решил, что лучше не рисковать, погасил задолженность и оплатил сумму исполнительского сбора в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU