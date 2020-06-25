2020-06-25T04:41:37+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровске 25 июня 2020 года

Временно ограничили подачу горячей воды в доме на улице Шевченко
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровске 25 июня 2020 годаОбстановка в Хабаровске 25 июня 2020 годаФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Хабаровске сегодня, 25 июня, не зафиксировали отключений холодной воды. Временно ограничили подачу горячей воды в домах №№4, 7 и 11 на улице Серова и №22 А на улице Шевченко. Причина отключений - повреждения на теплотрассе.

- На сегодняшний день в Хабаровске не работает 121 лифт. Накануне, 24 июня с городских дорог собрали и вывезли 56,7 кубометра мусора. В уборке задействовали 86 единиц техники, в том числе ночью работали восемь машин, - рассказали в городской администрации.

Также за минувшие сутки в краевой столице зарегистрировали 21 дорожную аварию, один пожар и три возгорания. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 775 раз. Сегодня утром на городские маршруты вышло 515 единиц общественного транспорта. Из них 23 трамвая, 16 троллейбусов, 476 автобусов.

Жителей города убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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