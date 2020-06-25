25 Июнь 2020 2020-06-25T04:29:54+03:00

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Тройная дорожная авария случилась в центре Хабаровска вчера, 24 июня. По предварительной информации, автомобиль Nissan Sunny двигался по улице Карла Маркса в сторону улицы Выборгская. В районе дома №144 водитель неправильно выбрал дистанцию и врезался во впереди движущийся автомобиль Nissan Note. От удара вторую иномарку откинуло на находящийся впереди автомобиль Toyota Raum.

- В аварии пострадала пассажирка машины Nissan Note. У пострадавшей диагностировали ушиб мягких тканей головы, растяжение и перенапряжение мышц шеи, - рассказал информированный источник.

Известно также, что на момент аварии водитель машины Nissan Sunny был трезв. Стаж его вождения с 2015 года. Другие автолюбители, невольно оказавшиеся участниками аварии, были трезвы.

Водителей в Хабаровске убедительно просят быть предельно внимательными на дороге во время управления машиной. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофоров.

ИСТОЧНИК KP.RU