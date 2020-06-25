25 Июнь 2020 2020-06-25T04:28:25+03:00

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В Биробиджане обустроили сквер ветеранов Великой Отечественной войны. Торжественное открытие площадки прошло накануне, 23 июня на территории производственной базы управляющей компании «Рембытстройсервис».

- Идею обустроить такой сквер вынашивали давно, - рассказал Владимир Ефимов, генеральный директор УК «Рембытсройсервис». - У многих сотрудников нашего предприятия на фронте воевали родители, деды, бабушки. Мой отец Анатолий Алексеевич Ефимов прошел всю войну: форсировал Днепр, освобождал Кривой Рог, брал Будапешт.

Создавая этот сквер, сотрудники организации хотели увековечить память дедов и одновременно с этим обозначить важность даты - 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Деньги на него собирал коллектив предприятия. Работы по благоустройству территории шли полтора месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU