25 Июнь 2020 2020-06-25T04:23:53+03:00

Больше двух тысяч человек излечились от коронавируса в Хабаровском крае Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Хабаровском крае, по данным на утро 25 июня 2020 года, общее число заражений три тысячи 752. Из них вылечились 2011 пациентов, скончались 26 человек, остальные получают лечение.

- За минувшие сутки в регионе зафиксировали 83 новых случая заболевания. Новые пациенты среди жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда муниципальных районов края. Большинство заболевших - это люди в возрасте от 18 до 65 лет, 24 пациента старше 65 лет, шесть детей в возрасте от двух до 12 лет, - рассказали в региональном минздраве.

Отметим также, что порядка 15 процентов - это бессимптомные носители, у 50 процентов зараженных пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. При этом у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме.

Под медицинским наблюдением находится более 7,1 тысячи человек, бывших в близком контакте с заболевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU