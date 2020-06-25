2020-06-25T04:23:53+03:00
Общество

Больше двух тысяч человек излечились от коронавируса в Хабаровском крае

Всего случаев заражения в регионе три тысячи 752
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Больше двух тысяч человек излечились от коронавируса в Хабаровском краеБольше двух тысяч человек излечились от коронавируса в Хабаровском краеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае, по данным на утро 25 июня 2020 года, общее число заражений три тысячи 752. Из них вылечились 2011 пациентов, скончались 26 человек, остальные получают лечение.

- За минувшие сутки в регионе зафиксировали 83 новых случая заболевания. Новые пациенты среди жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда муниципальных районов края. Большинство заболевших - это люди в возрасте от 18 до 65 лет, 24 пациента старше 65 лет, шесть детей в возрасте от двух до 12 лет, - рассказали в региональном минздраве.

Отметим также, что порядка 15 процентов - это бессимптомные носители, у 50 процентов зараженных пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. При этом у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме.

Под медицинским наблюдением находится более 7,1 тысячи человек, бывших в близком контакте с заболевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На предприятии в Хабаровском крае отдали большой долг по зарплате
В Хабаровском крае установили памятную доску в месте крушения самолета
В Комсомольске задержали лжесантехника, грабившего пенсионерок
Напряженной остается ситуация по коронавирусу в ЕАО
Проект «НеБомжиВы» получил деньги от хабаровской администрации
Ситуацию по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре называют непростой
Дожди закончатся в Хабаровском крае
Падением пьяной матери с ребенком на руках занялись следователи в ЕАО
Больше двух тысяч человек излечились от коронавируса в Хабаровском крае
В Биробиджане обустроили сквер ветеранов Великой Отечественной войны
Тройная дорожная авария случилась в центре Хабаровска
Обстановка в Хабаровске 25 июня 2020 года
Кредиты, налоги и штраф заплатил должник в Хабаровском крае после ареста
Обстановка в Хабаровском крае на 25 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон